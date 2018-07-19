Усик добыл важную победу над Гассиевым (видео)

Спорт

В Москве перед боем между украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым из РФ состоялась дуэль взглядов. Видео опубликовано на официальной странице World Boxing Super Series. «Нулевой раунд» завершился победой украинца: Гассиев первым отвел взгляд.

Бой, призовой фонд которого составляет 10 миллионов долларов, пройдет в субботу, 21 июля, в Москве в СК «Олимпийский». Чемпион WBC и WBO украинец Александр Усик (14 побед, 11 из них — нокаутом) и обладатель поясов WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) разыграют чемпионские титулы, звание абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али.

У букмекеров нет явного фаворита в финале суперсерии.

Напомним, журналистов на пресс-конференции интересовало, что Усик думает по поводу места проведения боя. Как оказалось, украинец рад, что бой вообще состоится.