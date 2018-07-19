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Обидевшему журналиста стороннику «русского мира» сломали ногу и несколько ребер (видео)
Вечером 19 июля в прямом эфире на Facebook депутат криворожского горсовета Николай Колесник заявил о поступившей к нему информации о том, что избивший журналиста деятель казачьего движения и помощник полиции Юрий Островский пытался сбежать в Крым. Но по пути сломал ногу, несколько рёбер и вскоре может быть допрошен СБУ.
А вскоре Колесник обнародовал видео, на котором избитый Островский на прекрасном украинском просит прощения: «Я прошу прощения у народа Украины. Я был вчера неправ. Простите, хлопцы, больше не бейте. Я буду помогать и делать всё, чтобы Украина была целой и единой…» По словам депутата, это видео он нашёл в соцсети на странице команды нардепа Констанина Усова: «Самое смешное видеть это видео на странице Усова, почти рядом с фото, где они с Островским почти держатся за руки».
Кто избил мужчину и распространил видео — пока не известно. Колесник не исключает, что это были его же товарищи по казачьему формированию «ЗУБР», созданному Островским для помощи полиции и погранвойскам, а по сути занимавшимся частной охранной деятельностью.
В криворожской полиции этот инцидент пока не комментируют, обещая разобраться во всём до завтра.
По информации источника «ФАКТОВ», Островский с утра обменял большую сумму гривен на российские рубли, после чего на своём автомобиле направился на юг. «Неравнодушные люди» встретили его уже почти на админгранице с оккупированным Россией Крымом. Напомним, Юрий Островский родом из Керчи и перебрался в Кривой Рог несколько лет назад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на следующий день после нападения на журналиста Юрий Островский уволился по собственному желанию с должности замначальника охраны криворожского коммунального предприятия «Скоростной трамвай». А в полиции ему объявили подозрение в нанесении лёгких телесных повреждений.
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”