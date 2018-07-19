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Ливень затопил школу без крыши под Киевом: в сети появилось страшное видео
В Обуховском районе Киева из-за сильного ливня пострадала школа. Учебное заведение в селе Старые Безрадичи несколько недель стояло без крыши в ожидании ремонта.
Как сообщает ТСН.uа, родители учащихся жалуются, что ремонт в классах делали за собственные средства и работы были завершены на 90%, а теперь все стены в подтеках, а на полу стоят лужи.
Подрядчик, выигравший тендер на капитальный ремонт школы, снял старую крышу, а с доставкой металлопрофиля у него возникла задержка. В итоге ливень 18 июля школа встречала практически незащищенной: установленный гидробарьер (пленка) не выдержал напора воды.
Дождь залил школьные помещения до первого этажа. Пострадали кабинет психолога, коридор, в критическом состоянии компьютерный класс и подсобное помещение кабинета информатики, где стояли интерактивная доска, телевизоры, оборудование для Wi-Fi.
По состоянию на вечер 19 июля металлопрофиль в школу так и не привезли, и работы по установлению новой крыши не начинались.
Напомним, в ближайшие дни в Киевской области сохранится высокая вероятность сильных дождей и гроз.
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