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В Украину доставили тело убитого россиянином в Турции туриста из Запорожья: появилось видео

19 июля в Запорожье из Турции специальным рейсом доставили тело 57-летнего Андрея Совы. Украинец был жестоко избит россиянином на курорте в турецкой Алании, впал в кому и спустя семь дней скончался.

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Родственники Андрея Совы от комментариев журналистам отказались.

30-летнего россиянина, подозреваемого в нанесении смертельных травм украинцу, задержали. Выяснилось, что на территорию чужого отеля гражданин РФ пробрался тайно, чтобы посмотреть футбол. Проигрыш российской футбольной сборной и стал причиной для конфликта с последующим избиением украинца. В данный момент подозреваемый ожидает суда в Турции.