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Происшествия

В Киеве автомобиль влетел в маршрутку на остановке: есть пострадавшие (фото)

21:46 19 июля 2018   271
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Инф. «ФАКТОВ»

Серьезное ДТП с маршрутным такси случилось в Оболонском районе Киева в районе станции метро «Почайна». Напротив ТРЦ Skymall автомобиль Volkswagen Caddy на большой скорости налетел на стоявшую маршрутку. Пострадали как автомобиль, так и маршрутное такси, которому удар пришелся в заднюю часть.

Как сообщает Киев Оперативный, после инцидента госпитализировали как минимум двоих пассажиров маршрутки: юношу и девушку. У молодого человека по всей видимости был перелом ноги.

После инцидента водитель Volkswagen оправдывался, что маршрутку просто… не увидел из-за слепящего солнца.

дтп

дтп

Очевидцы аварии отметили, что причиной ДТП могли стать не только погодные условия. Маршрутка остановилась в неположенном месте: как минимум в 150 метрах от санкционированной остановки. Кроме того, видевшие автобус заявили, что тот явно изношенный и безопасность перевозки пассажиров в таком транспортном средстве была сомнительной.

Напомним, днем ранее в Луцке не смогли разминуться грузовик MAN и автобус «Богдан», перевозивший пассажиров.

Фото dtp.kiev.ua/Facebook, KyivOperativ/Facebook

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