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Стало известно, сколько криминальных авторитетов держат под контролем украинские тюрьмы
Все пенитенциарные учреждения в Украине контролируют несколько криминальных авторитетов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина».
«Ну, основных — двое-трое», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.
По его словам, эти люди сейчас находятся на свободе.
«Те, о которых мы говорим, они отбыли свое наказание и сейчас на свободе», — сказал замминистра.
Ведущая Алеся Бацман попросила назвать их фамилии, но чиновник отказался это сделать.
«Не скажу! Я знаю, но не скажу», — ответил он.
Чернышев объяснил свой отказ тем, что эта информация оперативная.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Генеральная прокуратура задержала на взятке начальницу управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алису Оскирко и ее заместителя.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”