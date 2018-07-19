Украина

Стало известно, сколько криминальных авторитетов держат под контролем украинские тюрьмы

Все пенитенциарные учреждения в Украине контролируют несколько криминальных авторитетов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина».

«Ну, основных — двое-трое», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

По его словам, эти люди сейчас находятся на свободе.

«Те, о которых мы говорим, они отбыли свое наказание и сейчас на свободе», — сказал замминистра.

Ведущая Алеся Бацман попросила назвать их фамилии, но чиновник отказался это сделать.

«Не скажу! Я знаю, но не скажу», — ответил он.

Чернышев объяснил свой отказ тем, что эта информация оперативная.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Генеральная прокуратура задержала на взятке начальницу управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алису Оскирко и ее заместителя.