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Сборная Украины U-19 по футболу сыграет с Англией на чемпионате Европы
В пятницу, 20 июля, юниорская сборная Украины по футболу проведет матч второго тура на чемпионате Европы U-19, который проходит в Финляндии.
Следом за победой над Францией (2:1), подопечные Александра Петракова встретятся с командой Англии, которая в первом туре также с минимальным счетом одолела Турцию (3:2).
Поединок пройдет в городе Сейняйоки на одноименном стадионе, начало — в 18:30 (время аналогичное с киевским). В прямой трансляции матч можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале УЕФА по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате Европы.
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