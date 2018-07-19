Спорт

Сборная Украины U-19 по футболу сыграет с Англией на чемпионате Европы

В пятницу, 20 июля, юниорская сборная Украины по футболу проведет матч второго тура на чемпионате Европы U-19, который проходит в Финляндии.

Следом за победой над Францией (2:1), подопечные Александра Петракова встретятся с командой Англии, которая в первом туре также с минимальным счетом одолела Турцию (3:2).

Поединок пройдет в городе Сейняйоки на одноименном стадионе, начало — в 18:30 (время аналогичное с киевским). В прямой трансляции матч можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале УЕФА по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате Европы.