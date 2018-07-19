Стали известны время и место следующей встречи Трампа и Путина

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Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс в Twitter.

«В Хельсинки президент (Дональд Трамп — УП) договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона (Советника по национальной безопасности президента США — УП) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся»,— написала она.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявлял, что надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки.

«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждавшихся вопросов»,— написал американский президент.

Напомним, что в США, несмотря на оптимизм Трампа, его подвергли критике за то, что во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии. После этого директор Национальной разведки США Дэн Коатс обнародовал заявление, в котором настаивал на правильности оценок своей службы в отношении действий России. На следующий день Трамп заявил, что его слова в Хельсинки были просто оговоркой.