Airbus представил новый самолет в виде кита-белуги: появилось видео первого полета

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Авиастроительная компания Airbus представила новый грузовой самолет следующего поколения Beluga XL.

Самолет выполнен в виде кита-белухи. 19 июля он вылетел из аэропорта Тулузы в свой первый полет.

Отмечается, что новая модель на 7 метров длиннее предшественника и имеет более широкий фюзеляж.

Beluga XL разрабатывается с 2016 года. Новое поколение основано на лайнере A330−200. Выкатка готового самолета состоялась 29 июня 2018 года.

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