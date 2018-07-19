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Airbus представил новый самолет в виде кита-белуги: появилось видео первого полета

23:50 19 июля 2018   455
Beluga XL
Инф. «ФАКТОВ»

Авиастроительная компания Airbus представила новый грузовой самолет следующего поколения Beluga XL.

Самолет выполнен в виде кита-белухи. 19 июля он вылетел из аэропорта Тулузы в свой первый полет.

Отмечается, что новая модель на 7 метров длиннее предшественника и имеет более широкий фюзеляж.

Beluga XL разрабатывается с 2016 года. Новое поколение основано на лайнере A330−200. Выкатка готового самолета состоялась 29 июня 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США самолет «Руслан» назвали «Большим человеком от Антонова».

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