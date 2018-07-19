- 0:12 В Киеве Mazda «подрезала» троллейбус: двое пострадавших
- 23:50 Airbus представил новый самолет в виде кита-белуги: появилось видео первого полета
- 23:33 Стали известны время и место следующей встречи Трампа и Путина
- 23:18 Сенцов рассказал, кто распространяет слухи о его смерти
- 23:15 Стало известно, сколько криминальных авторитетов держат под контролем украинские тюрьмы
- 22:53 Ириша Блохина второй раз стала мамой
- 22:35 Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT
- 22:10 Группа "Бумбокс" сыграла концерт на админгранице с Крымом
- 21:46 В Киеве автомобиль влетел в маршрутку на остановке: есть пострадавшие
- 21:20 В Украину доставили тело убитого россиянином в Турции туриста из Запорожья: появилось видео
Airbus представил новый самолет в виде кита-белуги: появилось видео первого полета
Авиастроительная компания Airbus представила новый грузовой самолет следующего поколения Beluga XL.
Самолет выполнен в виде кита-белухи. 19 июля он вылетел из аэропорта Тулузы в свой первый полет.
Отмечается, что новая модель на 7 метров длиннее предшественника и имеет более широкий фюзеляж.
Beluga XL разрабатывается с 2016 года. Новое поколение основано на лайнере A330−200. Выкатка готового самолета состоялась 29 июня 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США самолет «Руслан» назвали «Большим человеком от Антонова».
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”