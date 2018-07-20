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В Киеве Mazda «подрезала» троллейбус: двое пострадавших (видео)
В ночь на пятницу в Киеве, на улице Гетьмана столкнулись троллейбус и Mazda. Об этом сообщает «Информатор».
«Троллейбус №42 и автомобиль Mazda 3 двигались по улице Вадима Гетьмана. Со слов полиции, легковая машина поворачивала со второй полосы направо, на улицу Выборгская. Не успев затормозить, троллейбус, ехавший в первой полосе, врезался в Mazda»,— говорится в сообщении.
Видео с места происшествия опубликовал портал ДТП Kiev.UA
От удара в салоне общественного транспорта двое человек не удержали равновесие и упали. Девушка получила легкие ушибы, а женщине понадобилась помощь медиков. На место прибыла «скорая» и женщину доставили в автомобиль для предоставления первой медпомощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре столицы столкнулись автобус и автомобиль посольства, образовалась огромная пробка.
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”