В Киеве Mazda «подрезала» троллейбус: двое пострадавших (видео)

Происшествия

В ночь на пятницу в Киеве, на улице Гетьмана столкнулись троллейбус и Mazda. Об этом сообщает «Информатор».

«Троллейбус №42 и автомобиль Mazda 3 двигались по улице Вадима Гетьмана. Со слов полиции, легковая машина поворачивала со второй полосы направо, на улицу Выборгская. Не успев затормозить, троллейбус, ехавший в первой полосе, врезался в Mazda»,— говорится в сообщении.

Видео с места происшествия опубликовал портал ДТП Kiev.UA

От удара в салоне общественного транспорта двое человек не удержали равновесие и упали. Девушка получила легкие ушибы, а женщине понадобилась помощь медиков. На место прибыла «скорая» и женщину доставили в автомобиль для предоставления первой медпомощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре столицы столкнулись автобус и автомобиль посольства, образовалась огромная пробка.