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«Ливерпуль» купил вратаря «Ромы» за рекордную сумму в истории футбола
Английский «Ливерпуль» официально объявил о трансфере 25-летнего голкипера итальянской «Ромы» Алиссона, с которым после успешного прохождения медосмотра подписан долгосрочный контракт. Стоимость трансфера составила 62,5 млн евро, что сделало бразильца c немецкими корнями самым дорогим вратарем в истории футбола. Более того, сумма может возрасти еще на 10 млн евро в зависимости от успешности выступления вратаря за команду Юргена Клоппа.
Прежний рекорд среди голкиперов принадлежал легендарному итальянцу Джанлуиджи Буффону, за которого «Ювентус» в 2001 году заплатил «Парме» огромные даже по нынешним меркам 53 млн евро.
Что же касается английской премьер-лиги, то раньше самым дорогим трансфером считался переход в прошлом году Эдерсона (сменщика Алиссона в сборной Бразилии!) за 40 млн евро из «Бенфики» в «Манчестер Сити».
— Когда принимаешь такое важное решение, речь идетне просто о смене клуба. Оно практически полностью меняет твою жизнь. Это касается, моей семьи, жены и дочери.
Тот матч в полуфинале Лиги чемпионов определенно повлиял на мое решение, но я смотрел и другие поединки. Я видел, как Клопп организовывает игру команды. Мне это очень понравилось. Я захотел присоединиться к этому коллективу.
Надеюсь, я сыграю роль в написании истории «Ливерпуля», буду выигрывать трофеи и стану частью проекта, который развивается здесь несколько последних лет, — приводит слова Алиссона пресс-служба «Ливерпуля».
Стоит отметить, что «Рома» приобрела Алиссона летом 2016 года у бразильского «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за римлян 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 47 мячей и сохранил свои ворота «сухими» в 22 играх.
Напомню, что во многом именно из-за грубых ошибок своего голкипера — немца Лориса Кариуса — «Ливерпуль» проиграл в мае на киевском «Олимпийском» финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3).
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