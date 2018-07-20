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От Нью-Йорка до Сан-Франциско: стали известны подробности поездки Меган и Гарри на родину принцессы

Последние несколько дней самая обсуждаемая пара Великобритании — принц Гарри и Меган Маркл — проводили в Ирландии, в своей первой официальной поездке после свадьбы. На днях стало известно, что внук Елизаветы II и его супруга собираются посетить США, пишет Elle.ru.

По словам инсайдера, приближенного к Кенсингтонскому дворцу, пара отправится в Америку весной 2019 года, и планирует посетить Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорнию, Чикаго и Сан-Франциско.

Ранее СМИ сообщали, что будущей осенью молодожены совершат путешествие, приуроченное к старту «Игр непокоренных» (спортивные состязания между ветеранами войн, организованные Гарри). Тур герцога и герцогини Сассекских включит в себя Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. Супруги посетят эти страны в рамках старта соревнований, которые пройдут в Сиднее с 20 по 27 октября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бюстгальтер Меган Маркл в Британии назвали «модным провалом».