Стало известно, почему Конгресс отклонил предложение допросить переводчицу Трампа Марину Гросс

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Комитетом по разведке палаты представителей США было отклонено предложение обсудить возможность вызова в Конгресс на допрос американской переводчицы Марины Гросс. Она работала в Хельсиннки во время встречи Трампа и Путина, сообщает Politico.

По данным издания, в ходе голосования 11 членов комитета палаты представителей высказались против этого, объяснив свой поступок тем, что при таком допросе могут быть обнародованы данные, представляющие государственную тайну. Стоит отметить, что указанные члены комитета предоставляют Республиканскую партию. Поддержку в голосовании высказало только 6 парламентариев от демократов.

Напомним, что до этого с инициативой допросить Марину Гросс выступали члены палаты представителей США от Демократической партии Билл Паскрел и Адам Шифф. Шифф направлял в комитет по разведке официальный запрос с данным предложением. Кроме этого, с данной инициативой так же выступал и сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон. Посетить Вашингтон Путину предложено осенью. По словам представителя Белого Дома, «обсуждения уже ведутся».