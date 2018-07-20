Украина

Ядерная независимость: в Энергоатоме сообщили, когда украинские АЭС откажутся от топлива из РФ

Третий блок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) стал первым энергоблоком в Украине, который работает только на топливных сборках японско-американской компании Westinghouse. Об этом сообщили в четверг, 19 июля в пресс-службе оператора АЭС Украины — компании «Энергоатом».

До этого в реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. К 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок ЮУАЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС.

На Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков: 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, еще два — с ВВЭР-440. Все они были в советское время спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ. АЭС дают почти половину всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Российская компания ТВЭЛ была основным поставщиком тепловыделяющих элементов для украинских реакторов. В 2014 году «Энергоатом» для диверсификации поставок ядерного топлива заключил соглашение с Westinghouse. В октябре 2017 года в украинской компании заявляли, что японско-американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,"Энергоатом" будет получать американское ядерное топливо для украинских АЭС до 2025 года.