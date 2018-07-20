Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Люди и звери

В США засняли встречу военного летчика и пса после долгой разлуки (трогательное видео)

2:53 20 июля 2018   165
Хозяин и пес
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Вудсток, штат Иллинойс, военный летчик сыграл в прятки со своей собакой после завершения шестимесячной командировки за рубеж. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.

Пилот Зак Вохаска (Zach Vohaska) вернулся домой из Афганистана. Он решил удивить своего золотистого ретривера по кличке Бадди и спрятался под одеялом. Другие члены семьи привели пса и сняли его реакцию на видео (не забудьте включить звук при просмотре)

По словам членов семьи, в 2017 году собака не сразу узнала собственного хозяина, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Но опознав хозяина, пес прыгнул на него, буквально ошалев от радости.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети опубликовано забавное видео о том, как папа спас выступление дочери.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины