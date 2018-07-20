Украина

Гороскоп на 20 июля: у кого могут возникнуть проблемы

Гороскоп Овен. Овны могут сегодня смело достигать всех намеченных целей: присущие вам от природы мягкость и обаяние помогут сгладить все острые углы и избежать любых конфликтов.

Гороскоп Телец. Будьте готовы к тому, что Ваш энергетический потенциал сегодня будет намного меньше желаемого. У тех, кто страдает от проблем с сердцем или сосудами, могут возникнуть определенные осложнения.

Гороскоп Близнецы. Вы будете востребованы коллегами и близкими знакомыми, которые захотят воспользоваться Вашими советами и рекомендациям. Им понадобится Ваша поддержка, но не стоит отдаваться этому полностью — оставьте время и на себя.

Гороскоп Рак. Готовьтесь сегодня к тратам. Скорее всего, они будут связаны с возвратам долгов и покупками для дома. Хорошо, что у Вас всегда есть отложенные заранее на подобные расходы денежки — благодаря им Вы остаетесь «на плаву».

Гороскоп Лев. Сегодня все внимание посвятите любовным отношениям: у Вас будут складываться полное взаимопонимание с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете довольны друг другом, а поэтому счастливы и спокойны.

Гороскоп Дева. Сегодня Вам для решения проблем понадобится присущее Вам красноречие, убежденность в своей правоте и умение убеждать. Благодаря им Вы добьетесь своего.

Гороскоп Весы. Забудьте старые обиды и начните радовать любимого человека подарками — при этом Ваше сердце оттает, вернется любовь и вы вместе с ним будете счастливы.

Гороскоп Скорпион. У Вас намечается небольшой сюрприз, который по-настоящему растрогает Вас. Но для этого Вы должны вспомнить, что постоянно карабкаясь вверх, стоит выделять время и на вещи, которые помогают получать удовольствие от жизни.

Гороскоп Стрелец. Сегодня Вам рекомендуется посмотреть на себя в зеркале, и если что-то не будет устраивать в своем отражении, срочно заняться корректировкой своей фигуры. День способствует этому.

Гороскоп Козерог. Отличный день для того, чтобы пересмотреть свой бюджет. Также сегодня можно легко добиться популярности и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп Водолей. Будьте начеку: вполне возможен визит проверяющих или начальства. Тем более, что Ваша работа с документами всегда нуждается в улучшении.

Гороскоп Рыбы. Сегодня Вы будете чувствовать на себе реальную заботу со стороны близких людей. Иногда это будет почти материнская опека, поэтому будьте готовы принять ее с благодарностью.