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В США произошел взрыв на военном складе, пострадали несколько человек
В США в штате Пенсильвания произошел взрыв на военном складе, где хранятся ракеты и амуниция, вследствие чего пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает Fox News.
Уточняется, что трое пострадавших получили серьезные ранения.
По словам очевидцев, они видели, как двое сотрудников склада выбежали из здания. При этом они кричали и были в огне.
По данным спасателей, после взрыва на складе начался пожар. Представители экстренных служб эвакуировали людей из близлежащих зданий.
О причинах взрыва не сообщается. Сейчас склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором произошел взрыв.
Сообщается, что склад находится за пределами города Чемберсберге. Он располагается на площади 7,2 тыс. га и на нем работают 3,6 тыс. сотрудников, в том числе гражданские служащие.
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