Российский омбудсмен назвала число заключенных граждан РФ в украинских тюрьмах

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что более 400 граждан РФ в данный момент содержатся в местах лишения свободы в Украине. Об этом пишет российский «Интерфакс».

«В Украине более 400 граждан РФ содержатся в местах лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда»,— высказала она предположения в интервью.

Также омбудсмен высказала свое мнение по поводу того, почему не удается решить вопросы о взаимном посещении заключенных.

«Мы делали попытку с Людмилой Денисовой, уполномоченным Верховной рады по правам человека, договориться (в свете недавнего разговора между президентами России и Украины) о возможности взаимного посещения, чтобы проверить порядок и условия содержания под стражей граждан Украины у нас и граждан России — там. Поскольку в большинстве случаев эти люди имеют двойное гражданство, их посещения консулом, как правило, не разрешены»,— пояснила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине приняли новое решение по аресту Вышинского.