- 6:25 "Дипломы ДНР" не признают даже в Донецке: раскрыты неожиданные детали о жизни на Донбассе
- 6:10 Путин предложил провести "новый референдум" по Донбассу: стали известны подробности
- 5:38 Главу нацразведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон
- 5:14 Российский омбудсмен назвала число заключенных граждан РФ в украинских тюрьмах
- 5:01 В США произошел взрыв на военном складе, пострадали несколько человек
- 4:10 Гороскоп на 20 июля: у кого могут возникнуть проблемы
- 3:55 Стало известно, почему поздний ужин может вызвать рак молочной железы и рак простаты
- 3:15 Ядерная независимость: в Энергоатоме сообщили, когда украинские АЭС откажутся от топлива из РФ
- 2:53 В США засняли встречу военного летчика и пса после долгой разлуки (трогательное видео)
- 2:29 Стало известно, почему Конгресс отклонил предложение допросить переводчицу Трампа Марину Гросс
Главу нацразведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон
Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс удивился, когда узнал об указании президента США пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.
Услышав от модератора на Аспенском форуме по безопасности эту новость, Коутс попросил повторить это еще раз, уточнил, не ослышался ли он, после чего со смехом сказал: «Ладно. Это будет нечто особенное».
Он заявил, он не знал о такой задумке Трампа, но если бы Белый дом хотел узнать его рекомендации, то он бы не советовал президенту встречаться с Путиным наедине — тогда, возможно, «саммит» в Хельсинки не завершился бы с таким скандалом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июля Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”