Главу нацразведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон

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Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс удивился, когда узнал об указании президента США пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.

Услышав от модератора на Аспенском форуме по безопасности эту новость, Коутс попросил повторить это еще раз, уточнил, не ослышался ли он, после чего со смехом сказал: «Ладно. Это будет нечто особенное».

Он заявил, он не знал о такой задумке Трампа, но если бы Белый дом хотел узнать его рекомендации, то он бы не советовал президенту встречаться с Путиным наедине — тогда, возможно, «саммит» в Хельсинки не завершился бы с таким скандалом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июля Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.