Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Главу нацразведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон

5:38 20 июля 2018   1145
Дэн Коутс
Инф. «ФАКТОВ»

Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс удивился, когда узнал об указании президента США пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщает NBC News.

Услышав от модератора на Аспенском форуме по безопасности эту новость, Коутс попросил повторить это еще раз, уточнил, не ослышался ли он, после чего со смехом сказал: «Ладно. Это будет нечто особенное».

Он заявил, он не знал о такой задумке Трампа, но если бы Белый дом хотел узнать его рекомендации, то он бы не советовал президенту встречаться с Путиным наедине — тогда, возможно, «саммит» в Хельсинки не завершился бы с таким скандалом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июля Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины