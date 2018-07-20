Украина

"Дипломы ДНР" не признают даже в Донецке: раскрыты неожиданные детали о жизни на Донбассе

Боевики так называемой ДНР часто не признают «дипломы», которые выдают выпускникам вузов на оккупированном Донбассе. Об этом стало известно «Фактам».

Так, по информации издания, в 2016-м году при очередном подтверждении квалификации, члены аттестационной комиссии, продолжающие также незаконно работать в Донецке, долго раздумывали над «дипломами» с символикой «ДНР» нелегального функционирующего Донецкого медуниверситета, которые им предъявили фармацевты 2015 — 2016 гг выпуска. Очередную аттестацию без проблем прошли те, у кого были украинские дипломы.

Директор Координационного центра перемещенных вузов Александр Кульга отмечает, что «дипломы», выданные в ОРДЛО, не котируются даже в самих «республиках».

Также читайте: Путин предложил провести «новый референдум» по Донбассу: стали известны подробности

«Мне известны случаи, когда будущим „правохранителям“ предлагают поступать на службу с украинскими дипломами, и даже рекомендуют окончить вуз на мирной территории Украины, а затем приехать работать в ОРДЛО», — рассказал Александр Кульга «ФАКТАМ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания, без аттестата и без паспорта. Документы, выданные какими-либо учреждениями или организациями «Л/ДНР» или оккупированного Крыма, приемные комиссии украинских учебных заведений не принимают.