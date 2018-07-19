20 июля 2018

Очень редкая работа. Несмотря на достаточно большой тираж, она была раскуплена мгновенно. И сейчас найти ее практически невозможно. Я эту композицию увидел только один раз — во время давней поездки в Португалию. И, не задумываясь, купил.

Кстати, однажды я уже рассказывал об этом удивительном паломническом пути, который так и называется — дорога в Сантьяго (или путь святого Иакова). Если точнее, в Сантьяго де Компостела. По этому пути длиной в 800 километров за несколько последних столетий прошли миллионы паломников. В том числе и такие известные всем люди, как английский король Эдуард I, Папа Римский Иоанн Павел II, знаменитый нидерландский живописец Ян ван Эйк, бразильский писатель Пауло Коэльо… Книга Коэльо ''Дневник мага (Паломничество)'' вызвала огромный интерес к дороге в Сантьяго.

Но я сегодня хотел рассказать не об этом пути. А о дороге в… Украину. В нашу с вами Украину. На днях познакомился с удивительным человеком. Виктор, родившийся в Западной Украине и получивший высшее музыкальное образование на родине, больше 10 лет назад выиграл творческий конкурс и возглавил один из крупнейших театров в соседней Белоруссии. Работой своей и жизнью в Минске он доволен, как, впрочем, и там довольны успехами возглавляемого им коллектива. Дочка Виктора, получив высшее образование в Украине и став обладателем персональной стипендии премьер-министра Норвегии, вскоре отправится продолжать учебу в этой скандинавской стране. Все, казалось бы, замечательно. Кроме одного…

- Всякий раз, приезжая в Украину, жду заметных улучшений к лучшему, и никак не могу дождаться, — печально говорит Виктор. — И ведь я не один такой. Знаю, что веру в светлое будущее родной страны терять нельзя никогда. Но порой просто руки опускаются, глядя на то, что происходит здесь.

Сколько подобных встреч с земляками было у меня во время путешествий по миру! И в Бразилии, и в Канаде, в Америке и Испании, в Германии и Израиле, в Японии и Австралии. И везде они говорили о том же. Дескать, самим-то устроиться удалось, и работа есть, и жилье, и зарплата неплохая. А детям и вовсе легко на чужбине прижиться. Да вот только о родной Украине душа болит, не переставая. И все эти разговоры о том, что, дескать, вот и возвращайтесь домой, чтобы поднимать страну из экономической разрухи, они и на дух принимать не хотят:

- Да как же возвращаться, если даже во время редких приездов на родину, каждый раз рискуешь быть обманутым, а то и вовсе ограбленным даже?!

И это при том, что где еще в одном месте на Земле может быть собрано такое количество совершенно уникальных вещей — и редкие заповедники, и прекрасно сохранившиеся в огромном количестве исторические памятники, и невероятно плодородные земли, и широкие реки, и множество высокообразованных и талантливых людей. И самых красивых в мире женщин. Что уж говорить о неповторимой украинской кухне с ее борщом и пампушками, с полтавскими варениками и крымскими чебуреками, с одесской тюлечкой и львовскими пляцками!..

Так и идем мы, живущие на этой земле, и выехавшие на время или навсегда в другие страны, по дороге в свою вымечтованную Украину. И идти нам не 800 километров паломнического пути и не 25 долгих лет, которые многие считали достаточными для возрождения ''украинского чуда''. Чудеса ведь сами собой не происходят. Тем более, если учитывать, сколько врагов внешних и внутренних на этом пути стоят. Тем более, если трезво сознавать, что кроме нас самих никто и никогда порядка в нашем доме не наведет. А вот завести свои порядки может…

Так и идем мы по этому пути к своей Украине, начиная понимать, что другого пути нет, что свернуть в сторону никакого права уже не имеем, а возвращаться назад, в колониальное прошлое, и не хочется уже ни за что. Потому что это будет смерти подобно.

Так и идем с надеждой на то, что до появления света в конце длинного и мучительного пути наших невзгод и тревог осталось совсем немного. Так и идем, веря, что появившийся, наконец-то, свет не станет светом фар приближающегося на полном ходу поезда…

Всем сегодняшним именинникам, по давно сложившейся в этой моей ежедневной колонке традиции, позвольте пожелать добра и счастья. Всем нам — терпения и веры. Как всегда, искренне ваш.

