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Подорожание проезда в транспорте: сеть позабавил показательный диалог в киевском метро
Повышение цен на проезд в общественном транспорте одной из наиболее актуальных проблем для киевлян наряду с жарой, ливнями и грозой. При этом многие жители столицы стараются относится к подорожанию весело и с юмором.
Другие идут еще дальше, даже придумывая «лайф-хаки», которые помогают бороться с подорожанием проезда.
Так, в одном из троллейбусов пассажир купил единоразовый билет за 8 гривен, закомпостировал его, а когда выходил из транспорта — продал талон за 7 грн. одному из входящих граждан на глазах у возмущенного кондуктора.
Некоторые киевляне предполагают, что такой «бизнес» скоро возникнет на всем муниципальном транспорте. Другие пытаются их разубедить, полагая, что власти тоже не будут сидеть сложа руки — завалят талончиками с номерами троллейбусов, или будут очень часто менять оттиск компостера.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 14 июля 2018 года пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными картами, при их пополнении вынуждены платить за одну поездку от 6,30 гривен. Для гостей города цена проезда составит 8 гривен, а таковыми считают всех, кто не пользуется проездными.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”