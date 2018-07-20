Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как похудеть после родов

Стиль жизни

Одна из самых ярких украинских гимнасток Анна Ризатдинова 8 месяцев назад родила сына. По словам спортсменки, за время беременности она набрала 15 килограммов, но от них удалось достаточно быстро избавиться. «Сначала вес буквально взлетел, — призналась Анна „ФАКТАМ“. — Но потом я подобрала для себя сбалансированное питание, старалась не переедать, хотя очень хотелось. Контролировала себя, не ела сладкого, мучного, в основном налегала на овощи и фрукты. После выписки из роддома ушли только 4 килограмма, и я была в ужасе: как избавиться от остальных 11?»

Почти сразу после родов Ризатдинова стала заниматься спортом — в основном несложной зарядкой, йогой. А через три месяца начала тренироваться усиленно.

«Это было непросто, — рассказала спортсменка. — Ведь я потеряла форму, не могла даже сесть на шпагат. Поэтому пришлось начинать все практически с нуля, постепенно увеличивая нагрузки. После месяца таких упорных тренировок организм будто проснулся и все вспомнил. А через четыре месяца я уже приступила к мастер-классам».

По словам Анны, она не сидит на какой-то определенной диете, просто придерживается сбалансированного питания. Ест мясо и рыбу, овощи и фрукты. «Секрет очень простой — сбалансированное здоровое питание и разумные нагрузки, — говорит Ризатдинова. — Сейчас регулярно хожу в зал, бегаю, занимаюсь дома, делаю упражнения вместе с сыном. Ну и мастер-классы с 9 утра до вечера — тоже отличная нагрузка».

Эксклюзивное интервью с Анной Ризатдиновой читате на сайте «ФАКТОВ»