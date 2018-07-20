- 8:23 Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как похудеть после родов
- 8:12 Жуткое ДТП на трассе Одесса-Киев: погибли пятеро граждан Белоруссии
- 8:06 В "ДНР" приведен в исполнение смертный приговор
- 7:45 Украинские военные уничтожили боевиков-провокаторов ЛНР-ДНР
- 7:21 Абитуриентам из Крыма и Донбасса: озвучены сроки вступительной кампании
- 7:10 Гороскоп на 20 июля: у каких знаков зодиака могут возникнуть проблемы
- 7:00 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 6:25 "Дипломы ДНР" не признают даже в Донецке: раскрыты неожиданные детали о жизни на Донбассе
- 6:10 Путин предложил провести "новый референдум" по Донбассу: стали известны подробности
- 5:38 Главу нацразведки США рассмешило приглашение Путина в Вашингтон
Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как похудеть после родов
Одна из самых ярких украинских гимнасток Анна Ризатдинова 8 месяцев назад родила сына. По словам спортсменки, за время беременности она набрала 15 килограммов, но от них удалось достаточно быстро избавиться. «Сначала вес буквально взлетел, — призналась Анна „ФАКТАМ“. — Но потом я подобрала для себя сбалансированное питание, старалась не переедать, хотя очень хотелось. Контролировала себя, не ела сладкого, мучного, в основном налегала на овощи и фрукты. После выписки из роддома ушли только 4 килограмма, и я была в ужасе: как избавиться от остальных 11?»
Почти сразу после родов Ризатдинова стала заниматься спортом — в основном несложной зарядкой, йогой. А через три месяца начала тренироваться усиленно.
«Это было непросто, — рассказала спортсменка. — Ведь я потеряла форму, не могла даже сесть на шпагат. Поэтому пришлось начинать все практически с нуля, постепенно увеличивая нагрузки. После месяца таких упорных тренировок организм будто проснулся и все вспомнил. А через четыре месяца я уже приступила к мастер-классам».
По словам Анны, она не сидит на какой-то определенной диете, просто придерживается сбалансированного питания. Ест мясо и рыбу, овощи и фрукты. «Секрет очень простой — сбалансированное здоровое питание и разумные нагрузки, — говорит Ризатдинова. — Сейчас регулярно хожу в зал, бегаю, занимаюсь дома, делаю упражнения вместе с сыном. Ну и мастер-классы с 9 утра до вечера — тоже отличная нагрузка».
Эксклюзивное интервью с Анной Ризатдиновой читате на сайте «ФАКТОВ»
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”