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Убийство фигуриста в Казахстане: нападавший задержан
В Казахстане задержали одного из двух подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена. Такие данные журналисты Tengrinews.kz получили в пресс-службе МВД Казахстана.
Задержанный свою вину признал.
Правоохранители заявили также, что установили личность второго преступника, однако задержать его пока не удалось.
Нападение на 25-летнего бронзового призера Олимпийских игр-2014 в Сочи, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира по фигурному катанию Дениса Тена произошло в Алматы 19 июля. По предварительной информации, нападавшие хотели угнать авто спортсмена, а он оказал им сопротивление и получил получил удар ножом в ребро.
К моменту госпитализации Денис потерял почти 3 литра крови, и скончался в клинике.
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“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”