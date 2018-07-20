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Мир

Убийство фигуриста в Казахстане: нападавший задержан

8:33 20 июля 2018   290
Окровавленный нож
Инф. «ФАКТОВ»

В Казахстане задержали одного из двух подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена. Такие данные журналисты Tengrinews.kz получили в пресс-службе МВД Казахстана.

Задержанный свою вину признал.

Правоохранители заявили также, что установили личность второго преступника, однако задержать его пока не удалось.

Нападение на 25-летнего бронзового призера Олимпийских игр-2014 в Сочи, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира по фигурному катанию Дениса Тена произошло в Алматы 19 июля. По предварительной информации, нападавшие хотели угнать авто спортсмена, а он оказал им сопротивление и получил получил удар ножом в ребро.

К моменту госпитализации Денис потерял почти 3 литра крови, и скончался в клинике.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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