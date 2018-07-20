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Стало известно, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны (видео)
Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал исчезновение плацкартных вагонов в украинских поездах до 2028 года.
По его словам, он лично хотел бы полной ликвидации данной категории подвижного состава как можно скорее. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Прямой».
При этом он посетовал на медленные темпы реформирования «Укрзалізниці».
«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется „Укрзалізниця“, это еще, пожалуй, займет пять-десять лет», — отметил Омелян.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько миллиардов гривен «исчезает» ежегодно в «Укрзалізнице».
Фото Facebook Владимира Омеляна
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