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Украина

Стало известно, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны (видео)

8:56 20 июля 2018   245
Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал исчезновение плацкартных вагонов в украинских поездах до 2028 года.

По его словам, он лично хотел бы полной ликвидации данной категории подвижного состава как можно скорее. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Прямой».

При этом он посетовал на медленные темпы реформирования «Укрзалізниці».

«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется „Укрзалізниця“, это еще, пожалуй, займет пять-десять лет», — отметил Омелян.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько миллиардов гривен «исчезает» ежегодно в «Укрзалізнице».

Фото Facebook Владимира Омеляна

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