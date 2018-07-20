- 9:49 Хлора нет: СБУ расследует действия служебных лиц «ДнепрАзота»
- 9:45 Где в столице ограничат движение из-за ремонта дорог (список)
- 9:24 Акция на месте гибели Павла Шеремета в Киеве: два года со дня гибели журналиста
- 8:56 Стало известно, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны
- 8:33 Убийство фигуриста в Казахстане: нападавший задержан
- 8:25 Трагедия в Миссури: погибли 10 туристов, катавшихся на амфибии
- 8:23 Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как похудеть после родов
- 8:12 Жуткое ДТП на трассе Одесса — Киев: погибли пятеро граждан Беларуси
- 8:06 На оккупированном Донбассе боевики привели в исполнение смертный "приговор"
- 7:45 Украинские военные уничтожили боевиков-провокаторов ЛНР-ДНР
Акция на месте гибели Павла Шеремета в Киеве: два года со дня гибели журналиста (фото)
В Киеве с утра 20 июля проходит памятная акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета. Там собрались его коллеги и друзья, политики и дипломаты (в т.ч. посол США Мари Йованович), которые принесли цветы и черные таблички с датой гибели журналиста.
Фото с памятной акции разместила «Украинская правда», одним из руководителей являлся погибший.
Посол США Мари Йованович на месте гибели журналиста
Коллеги журналиста
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Под его автомобиль подложили взрывчатку.
Полиция квалифицировала случившееся по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».
Журналисты «Слидство.Инфо» установили, что взрывчатка была заложена в ночь на 20 июля — это сделала женщина, которую сопровождал мужчина. Их личности до сих пор не установлены, а материалы дела — засекречены.
Напомним, 19 июля Национальный союз журналистов потребовал от правоохранителей ускорить расследование.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”