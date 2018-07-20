Украина

Акция на месте гибели Павла Шеремета в Киеве: два года со дня гибели журналиста (фото)

В Киеве с утра 20 июля проходит памятная акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета. Там собрались его коллеги и друзья, политики и дипломаты (в т.ч. посол США Мари Йованович), которые принесли цветы и черные таблички с датой гибели журналиста.

Фото с памятной акции разместила «Украинская правда», одним из руководителей являлся погибший.

Посол США Мари Йованович на месте гибели журналиста

Коллеги журналиста

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Под его автомобиль подложили взрывчатку.

Полиция квалифицировала случившееся по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

Журналисты «Слидство.Инфо» установили, что взрывчатка была заложена в ночь на 20 июля — это сделала женщина, которую сопровождал мужчина. Их личности до сих пор не установлены, а материалы дела — засекречены.

Напомним, 19 июля Национальный союз журналистов потребовал от правоохранителей ускорить расследование.