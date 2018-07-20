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- 10:05 В понедельник, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
В понедельник, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
Многие женщины не понаслышке знают, что цистит — очень прилипчивое заболевание. Появились симптомы, пролечилась — исчезли. Казалось бы, можно жить спокойно. Но стоит перемерзнуть, как женщина снова начинает бегать в туалет.
— Основной симптом цистита — частое болезненное мочеиспускание, — объясняет заведующий урологическим отделением Дорожной клинической больницы № 2 Виктор Билык. — Когда оно появляется, то женщина (а воспаление мочевого пузыря — чисто женская болезнь) бежит в аптеку, чтобы купить лекарства. Какие? Одним название препарата подсказала родственница или соседка, других «просветила» реклама, а третьи прислушались к словам аптекаря. Лекарства замечательно убирают симптомы, но воспалительный процесс остается. Через некоторое время цистит обостряется снова, затем еще. Спустя шесть месяцев, в течение которых периодически появляются симптомы, мы говорим уже о хроническом цистите.
Как правильно лечить цистит? Чем отличается лечение аденомы на разных стадиях? Как оперируют аденому? Какие причины мочекаменной болезни и как с ней справиться?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 июля, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 2 августа
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