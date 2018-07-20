В понедельник, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Многие женщины не понаслышке знают, что цистит — очень прилипчивое заболевание. Появились симптомы, пролечилась — исчезли. Казалось бы, можно жить спокойно. Но стоит перемерзнуть, как женщина снова начинает бегать в туалет.

— Основной симптом цистита — частое болезненное мочеиспускание, — объясняет заведующий урологическим отделением Дорожной клинической больницы № 2 Виктор Билык. — Когда оно появляется, то женщина (а воспаление мочевого пузыря — чисто женская болезнь) бежит в аптеку, чтобы купить лекарства. Какие? Одним название препарата подсказала родственница или соседка, других «просветила» реклама, а третьи прислушались к словам аптекаря. Лекарства замечательно убирают симптомы, но воспалительный процесс остается. Через некоторое время цистит обостряется снова, затем еще. Спустя шесть месяцев, в течение которых периодически появляются симптомы, мы говорим уже о хроническом цистите.