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Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

В понедельник, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

10:05 20 июля 2018   29
В понедельник, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Многие женщины не понаслышке знают, что цистит — очень прилипчивое заболевание. Появились симптомы, пролечилась — исчезли. Казалось бы, можно жить спокойно. Но стоит перемерзнуть, как женщина снова начинает бегать в туалет.

— Основной симптом цистита — частое болезненное мочеиспускание, — объясняет заведующий урологическим отделением Дорожной клинической больницы № 2 Виктор Билык. — Когда оно появляется, то женщина (а воспаление мочевого пузыря — чисто женская болезнь) бежит в аптеку, чтобы купить лекарства. Какие? Одним название препарата подсказала родственница или соседка, других «просветила» реклама, а третьи прислушались к словам аптекаря. Лекарства замечательно убирают симптомы, но воспалительный процесс остается. Через некоторое время цистит обостряется снова, затем еще. Спустя шесть месяцев, в течение которых периодически появляются симптомы, мы говорим уже о хроническом цистите.

Как правильно лечить цистит? Чем отличается лечение аденомы на разных стадиях? Как оперируют аденому? Какие причины мочекаменной болезни и как с ней справиться?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 июля, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 2 августа

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