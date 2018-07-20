Бывшая первая ракетка мира вышла замуж в Монако (фото)

Спорт

Знаменитая чешская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, 26-летняя Каролина Плишкова, заработавшая за карьеру 12,5 млн долларов, вышла замуж. Ее супругом стал 29-летний чешский телеведущий Михал Грдличка, параллельно являющийся менеджером теннисистки.

«Мужчина моей жизни. #justmarried (только что поженились)», — написала Плишкова в Twitter и прикрепила к сообщению свадебную фотографию.

О том, что Каролина встречается с Михалом, стало известно в первой половине 2016 года. При этом отношения пары прошли серьезное испытание. Однажды Грдличка устроил скандал в ночном клубе и приставал к женщинам, а затем вышел из здания и прямо перед журналистами справил естественную нужду. После этого спортсменка удалила из социальных сетей все фотографии Михала. Однако затем они помирились.

Свадьба состоялась в Монако. На церемонии присутствовало менее 20 человек, среди которых были сестра-близняшка Каролины Кристина (тоже профессиональная теннисистка, 88-я ракетка мира), бывшая теннисистка Клара Коукалова и дочь Грдлички от предыдущих отношений Линда.

Михал сделал Каролине предложение руки и сердца в прошлом году во время Уимблдона, а о том, что она обручилась, чешка сообщила на Открытом чемпионате США. Также сообщается, что Каролина возьмет фамилию мужа, однако продолжит выступать на турнирах под девичьей.

На данный момент 26-летняя Каролина Плишкова занимает девятое место в рейтинге WTA. На недавно завершившемся Уимблдоне чешская теннисистка дошла до четвертого круга.

За свою карьеру Плишкова выиграла 15 турниров WTA (из них 10 в одиночном разряде). Она двукратная обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Чехии. Наивысшее достижение Каролины на турнирах «Большого шлема» — финал US Open в 2016 году.

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