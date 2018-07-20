В России скончалась жена Владимира Высоцкого (фото)

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В России скончалась известная актриса театра и кино, народная артистка РФ и первая супруга Владимира Высоцкого Иза Высоцкая. Ей был 81 год, сообщили в Facebook коллеги актрисы по Нижнетагильскому драматическому театру.

Они также отметили, что женщина полноценно работала в этом сезоне и присутствовала на его закрытии 19 июля.

«Здоровье ее часто подводило, но когда она выходила на сцену — танцевала и была очень яркой», — рассказали ее коллеги.

Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

Высоцкая жила и работала в Нижнем Тагиле с 1970 года.

Напомним, накануне в Москве экстренно прооперировали режиссера легендарного фильма «Вечный зов» Валерия Ускова.