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Google "присвоил" Трампу титул idiot (фото)

10:51 20 июля 2018   162
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Иностранные СМИ, негативно отреагировавшие на итоги встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, повлияли на алгоритмы поисковика Google Images и он начал выдавать фото Трампа по запросу «идиот».

В то же время на втором месте по аналогичному запросу находится фото гениального Альберта Эйнштейна. Також по этому запросу можно найти изображения актера Роберта Де Ниро и репера Канье Уэста.

Напомним, на днях Еврокомиссия огласила решение о рекордном штрафе, который должен уплатить Google за злоупотребление монопольным положением на европейском рынке.

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