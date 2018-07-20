Google "присвоил" Трампу титул idiot (фото)

Мир

Иностранные СМИ, негативно отреагировавшие на итоги встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, повлияли на алгоритмы поисковика Google Images и он начал выдавать фото Трампа по запросу «идиот».

В то же время на втором месте по аналогичному запросу находится фото гениального Альберта Эйнштейна. Також по этому запросу можно найти изображения актера Роберта Де Ниро и репера Канье Уэста.

Напомним, на днях Еврокомиссия огласила решение о рекордном штрафе, который должен уплатить Google за злоупотребление монопольным положением на европейском рынке.