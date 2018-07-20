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Под Киевом «пьяный» Mercedes на полном ходу влетел в маршрутку: есть пострадавшие (фото)
Утром 20 июля в Боярке (Киевская область) на улице Молодежной произошло жуткое ДТП: Mercedes-Benz влетел в маршрутку, полную пассажиров.
От сильного удара, как говорят очевидцы, у иномарки практически смяло всю переднюю часть, развернуло и отбросило в сторону тротуара. Только по счастливой случайности в этот момент там никого не было. Пассажиры автобуса I-Van отделались незначительными ушибами и ссадинами. А вот водитель и пассажир Mercedes-Benz в тяжелом состоянии были отправилены с места ДТП в больницу.
В отделе полиции Киево-Святошинского района Киевской области «ФАКТАМ» подтвердили факт случившегося. По их данным, в результате ДТП пострадали два человека, но находились ли они в легковушке, или в автобусе, там не уточнили. «Это предварительная информация. Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП», — добавили в полиции.
В то же время свидетели аварии не исключают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, за несколько минут до столкновения Mercedes-Benz шел на очень большой скорости да еще и с нарушениями. Так ли это было на самом деле, еще предстоит выяснить следствию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП на трассе Одесса — Киев, в результате которого погибли пять граждан Беларуси.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО специально для «ФАКТОВ»
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”