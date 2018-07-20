Под Киевом «пьяный» Mercedes на полном ходу влетел в маршрутку: есть пострадавшие (фото)

Происшествия

Утром 20 июля в Боярке (Киевская область) на улице Молодежной произошло жуткое ДТП: Mercedes-Benz влетел в маршрутку, полную пассажиров.

От сильного удара, как говорят очевидцы, у иномарки практически смяло всю переднюю часть, развернуло и отбросило в сторону тротуара. Только по счастливой случайности в этот момент там никого не было. Пассажиры автобуса I-Van отделались незначительными ушибами и ссадинами. А вот водитель и пассажир Mercedes-Benz в тяжелом состоянии были отправилены с места ДТП в больницу.

В отделе полиции Киево-Святошинского района Киевской области «ФАКТАМ» подтвердили факт случившегося. По их данным, в результате ДТП пострадали два человека, но находились ли они в легковушке, или в автобусе, там не уточнили. «Это предварительная информация. Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП», — добавили в полиции.

В то же время свидетели аварии не исключают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, за несколько минут до столкновения Mercedes-Benz шел на очень большой скорости да еще и с нарушениями. Так ли это было на самом деле, еще предстоит выяснить следствию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП на трассе Одесса — Киев, в результате которого погибли пять граждан Беларуси.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО специально для «ФАКТОВ»