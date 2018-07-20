Ибрагимович выполнит условия пари с Бекхэмом

Спорт

Знаменитый шведский футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выполнит условия пари с бывшей звездой «МЮ», «Реала» и «ПСЖ» Дэвидом Бекхэмом (в «Пари Сен-Жермен» они играли вместе). Златан придет на матч сборной Англии на стадионе «Уэмбли» в футболке «трех львов», а в перерыве игры съест традиционное английское блюдо «фиш-энд-чипс» (рыба с картошкой).

Как известно, Ибрагимович и Бекхэм поспорили перед матчем Англии и Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. Англичане выиграли ту встречу — 2:0. В случае победы шведской команды, Бекхэму пришлось бы везти Ибрагимовича в магазин IKEA и купить ему любой товар на выбор.

«Дэвид, мы заключили пари, и я проиграл. Я приеду на „Уэмбли“ на матч Англии в ее футболке и съем „фиш-энд-чипс“. Только дай мне время успокоиться после поражения», — цитирует Златана Ибрагимовича BBC Sport.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два легендарных футболиста заключили пари перед матчем ЧМ-2018.