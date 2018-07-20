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Ибрагимович выполнит условия пари с Бекхэмом
Знаменитый шведский футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выполнит условия пари с бывшей звездой «МЮ», «Реала» и «ПСЖ» Дэвидом Бекхэмом (в «Пари Сен-Жермен» они играли вместе). Златан придет на матч сборной Англии на стадионе «Уэмбли» в футболке «трех львов», а в перерыве игры съест традиционное английское блюдо «фиш-энд-чипс» (рыба с картошкой).
Как известно, Ибрагимович и Бекхэм поспорили перед матчем Англии и Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. Англичане выиграли ту встречу — 2:0. В случае победы шведской команды, Бекхэму пришлось бы везти Ибрагимовича в магазин IKEA и купить ему любой товар на выбор.
«Дэвид, мы заключили пари, и я проиграл. Я приеду на „Уэмбли“ на матч Англии в ее футболке и съем „фиш-энд-чипс“. Только дай мне время успокоиться после поражения», — цитирует Златана Ибрагимовича BBC Sport.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два легендарных футболиста заключили пари перед матчем ЧМ-2018.
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