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Украина

Харьковчан шокировали грамматические ошибки на новом памятнике Гурченко (фото, видео)

11:28 20 июля 2018   457
Памятник Гурченко
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове нашли ошибки на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко (родилась в Харькове). Фотодоказательство опубликовал в Facebook депутат горсовета Дмитрий Булач.

«Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться», — прокомментировал он.

После резонанса в соцсетях табличку демонтировали.

Напомним, в ноябре в Москве скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко.

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