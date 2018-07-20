Харьковчан шокировали грамматические ошибки на новом памятнике Гурченко (фото, видео)

Украина

В Харькове нашли ошибки на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко (родилась в Харькове). Фотодоказательство опубликовал в Facebook депутат горсовета Дмитрий Булач.

«Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться», — прокомментировал он.

После резонанса в соцсетях табличку демонтировали.

Напомним, в ноябре в Москве скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко.

