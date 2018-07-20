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Харьковчан шокировали грамматические ошибки на новом памятнике Гурченко (фото, видео)
В Харькове нашли ошибки на новом памятнике, установленном российской актрисе Людмиле Гурченко (родилась в Харькове). Фотодоказательство опубликовал в Facebook депутат горсовета Дмитрий Булач.
«Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться», — прокомментировал он.
После резонанса в соцсетях табличку демонтировали.
Напомним, в ноябре в Москве скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко.
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”