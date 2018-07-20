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У Авакова констатировали печальную ситуацию с расследованием убийства Шеремета
Украинские правоохранители признали отсутствие значительных подвижек в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил в эфире «112 Украина«
Он напомнил, что российское гражданство Шеремета «значительно усложняет дело», ведь перед убийством он имел активные контакты на территории РФ, в ч.ч. с бывшими представителями власти.
«Невозможность исследовать эти контакты расследовательным путем для украинского следствия существенно затрудняет расследование», — сказал Шевченко.
Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
Напомним, 20 июля в центре Киева проходит акция в память журналиста, в которой принимают участие друзья и коллеги Павла, депутаты и дипломаты. В т. ч почтить его память пришла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине.
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