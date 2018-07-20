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На оккупированном Донбассе опять пропала мобильная связь

12:11 20 июля 2018   51
Мобильная связь
Инф. «ФАКТОВ»

На временно оккупированных территориях украинского Донбасса с утра в пятницу, 20 июля, пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом LIGA.net сообщили источники в Луганске, Антраците и Донецке.

По словам луганчанина Сергея, через этого оператора стало невозможно дозвониться после 09.30.

В Станице Луганской на подконтрольной Украине территории проблем с мобильной связью не отмечается.

В пресс-службе Vodafone Ukraine заявили, что в Славянске произошел акт вандализма — неизвестные оптоволокно.

Восстановить связь обещают в ближайшее время.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Луганске мобильная связь пропадала и 9 июля, однако ее восстановили до конца дня.

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