- 12:50 Усик сделал неожиданное признание о роли отца Ломаченко в его жизни
- 12:45 Перестанет быть выгодным: цена сжиженного газа приблизилась к критической отметке
- 12:33 Мог стать преподавателем: мать Шеремета поделилась интересным воспоминанием об убитом журналисте
- 12:29 "Благоустройство" блокпоста на оккупированном Донбассе: боевики установили... качели
- 12:21 В Украине назвали единственное условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
- 12:13 Стало известно, с кем Усик готовился к бою против Гассиева
- 12:11 На оккупированном Донбассе опять пропала мобильная связь
- 11:55 В Украине реализовали пилотный проект по раздельному сбору и переработке твердых бытовых отходов
- 11:50 У Авакова констатировали печальную ситуацию с расследованием убийства Шеремета
- 11:45 От наследства, находящегося в залоге, можно отказаться, чтобы не выплачивать чужие долги
На оккупированном Донбассе опять пропала мобильная связь
На временно оккупированных территориях украинского Донбасса с утра в пятницу, 20 июля, пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом LIGA.net сообщили источники в Луганске, Антраците и Донецке.
По словам луганчанина Сергея, через этого оператора стало невозможно дозвониться после 09.30.
В Станице Луганской на подконтрольной Украине территории проблем с мобильной связью не отмечается.
В пресс-службе Vodafone Ukraine заявили, что в Славянске произошел акт вандализма — неизвестные оптоволокно.
Восстановить связь обещают в ближайшее время.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Луганске мобильная связь пропадала и 9 июля, однако ее восстановили до конца дня.
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”