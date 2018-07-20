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Стало известно, с кем Усик готовился к бою против Гассиева
В субботу, 21 июля, в Москве состоится финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и Муратом Гассиевым из России (26 побед, 19 из них — нокаутом).
К поединку с боксером, который выше него на два сантиметра (у Усика — 190 см, у Гассиева — 192 см; при этом размах рук больше у Александра — 198 против 193 см), украинец активно готовился в компании соотечественников.
«На этот раз среди моих спарринг-партнеров были Владимир Кличко, Александр Гвоздик, а также еще ряд спортсменов, которых не стану называть», — сообщил Усик во время общения с журналистами.
Добавлю, что, готовясь к бою, Александр решил никуда не выезжать (в отличие от своего соперника, который уехал на подготовку в США) и разбил тренировочный лагерь в Конче-Заспе под Киевом, где находился вплоть до вылета в Москву.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны прогнозы букмекеров на исторический бой Усик — Гассиев.
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