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"Благоустройство" блокпоста на оккупированном Донбассе: боевики установили... качели
Террористы занялись «облагораживанием» КПВВ «Александровка».
К работам они приступили после «модернизации» блокпоста под временно оккупированной Горловкой. На КПВВ «Александровка» (он расположен к западу от Донецка) боевики установили умывальник и детскую площадку с качелями, сообщили «Ведомости Донбасса».
В соцсетях отреагировали жестко: «Будет где пенсам накаруселиться до тошноты».
Как известно, пересечение блокпостов «Л/ДНР» превращается в настоящее испытание для людей, выезжающий на подконтрольную часть Украины. Огромные очереди, поборы, стояние часами на жаре и ветру, в дождь и снегопад, отсутствие элементарных удобств — это далеко не полный перечень того, что приходится терпеть. И вместо того, чтобы хоть как-то облегчить народу пересечение линии разграничения, боевики нашли чем заняться.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что появилось фото боевика из России, взятого в плен на Донбассе.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”