"Благоустройство" блокпоста на оккупированном Донбассе: боевики установили... качели

Украина

Террористы занялись «облагораживанием» КПВВ «Александровка».

К работам они приступили после «модернизации» блокпоста под временно оккупированной Горловкой. На КПВВ «Александровка» (он расположен к западу от Донецка) боевики установили умывальник и детскую площадку с качелями, сообщили «Ведомости Донбасса».

В соцсетях отреагировали жестко: «Будет где пенсам накаруселиться до тошноты».

Как известно, пересечение блокпостов «Л/ДНР» превращается в настоящее испытание для людей, выезжающий на подконтрольную часть Украины. Огромные очереди, поборы, стояние часами на жаре и ветру, в дождь и снегопад, отсутствие элементарных удобств — это далеко не полный перечень того, что приходится терпеть. И вместо того, чтобы хоть как-то облегчить народу пересечение линии разграничения, боевики нашли чем заняться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появилось фото боевика из России, взятого в плен на Донбассе.