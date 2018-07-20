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Украина

Мог стать преподавателем: мать Шеремета поделилась интересным воспоминанием об убитом журналисте

12:33 20 июля 2018   18
Людмила Шеремет
Инф. «ФАКТОВ»

В годовщину гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета его мать Людмила Шеремет рассказала о самом ярком воспоминании о нем. По ее словам в интервью Громадскому, однажды Павел пригласил ее на свою лекцию.

«Поначалу все сидели и в компьютеры. А потом я видела, как закрывались эти компьютеры, как поднимались лица, как загорались глаза. Я потом говорю: «Пашка, тебе надо работать преподавателем. Ты прекрасно держись аудиторию. Ты интересные вещи красиво рассказываешь», — рассказала женщина.

По ее словам, Павел ответил, что еще не готов к преподавательской деятельности:

Мама Шеремета также вспомнила, что будущий журналист даже родился с поднятой рукой, как будто салютуя этой жизни.

Напомним, в полиции признали отсутствие существенного прогресса в расследовании причин гибели Павла Шеремета.

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