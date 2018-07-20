- 12:50 Усик сделал неожиданное признание о роли отца Ломаченко в его жизни
- 12:45 Перестанет быть выгодным: цена сжиженного газа приблизилась к критической отметке
- 12:33 Мог стать преподавателем: мать Шеремета поделилась интересным воспоминанием об убитом журналисте
- 12:29 "Благоустройство" блокпоста на оккупированном Донбассе: боевики установили... качели
- 12:21 В Украине назвали единственное условие проведения выборов на оккупированном Донбассе
- 12:13 Стало известно, с кем Усик готовился к бою против Гассиева
- 12:11 На оккупированном Донбассе опять пропала мобильная связь
- 11:55 В Украине реализовали пилотный проект по раздельному сбору и переработке твердых бытовых отходов
- 11:50 У Авакова констатировали печальную ситуацию с расследованием убийства Шеремета
- 11:45 От наследства, находящегося в залоге, можно отказаться, чтобы не выплачивать чужие долги
Мог стать преподавателем: мать Шеремета поделилась интересным воспоминанием об убитом журналисте
В годовщину гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета его мать Людмила Шеремет рассказала о самом ярком воспоминании о нем. По ее словам в интервью Громадскому, однажды Павел пригласил ее на свою лекцию.
«Поначалу все сидели и в компьютеры. А потом я видела, как закрывались эти компьютеры, как поднимались лица, как загорались глаза. Я потом говорю: «Пашка, тебе надо работать преподавателем. Ты прекрасно держись аудиторию. Ты интересные вещи красиво рассказываешь», — рассказала женщина.
По ее словам, Павел ответил, что еще не готов к преподавательской деятельности:
Мама Шеремета также вспомнила, что будущий журналист даже родился с поднятой рукой, как будто салютуя этой жизни.
Напомним, в полиции признали отсутствие существенного прогресса в расследовании причин гибели Павла Шеремета.
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”