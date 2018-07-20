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Усик сделал неожиданное признание о роли отца Ломаченко в его жизни
Чемпион по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик (14 побед, 11 из них — нокаутом) сделал откровенное признание о том, какую роль в его жизни и карьере играет отец Василия Ломаченко — Анатолий Николаевич (на фото в центре).
«Это близкий человек для меня. Много времени проработал с ним, пока выступал в аматорах. Советуюсь с ним до сих пор, в том числе по жизненным вопросам. Он помогает мне, дает наставления. В то же время он говорит мне: „Ты взрослый парень и должен сам принимать решения“. Как человек, как отец, он занимает в моей жизни особое место», — сказал украинский чемпион на пресс-конференции перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.
Напомню, что недавно Усик сообщил о том, что прекратил сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком. К предстоящему бою украинец готовился под руководством канадца Расса Анбера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно расписание трансляций боя Усик — Гассиев.
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