Перестанет быть выгодным: цена сжиженного газа приблизилась к критической отметке

Деньги

В то время как стоимость бензина и дизельного топлива снижается, началось существенное подорожание сжиженного газа. В пятницу, 20 июля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 29,18 грн, дизельного топлива — 27 грн, а сжиженного газа — 13,97 грн. Стоит отметить, что за период с 6 июля, средняя цена литра сжиженного газа выросла на 70 копеек.

«За последний месяц на 70 долларов поднялись цены внешнего рынка на сжиженный газ, и, соответственно, внутренний украинский рынок отреагировал на это. На сегодняшний день средняя розничная цена сжиженного газа в Украине приближается к 14 грн за литр, и, если этот тренд сохранится, цена может превысить 14,5 грн за литр сжиженного газа. А этот уровень цены уже приближается к экономической обоснованности целесообразности применения сжиженного газа как альтернативы бензину», — заявил президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Стоит отметить, что с 1 августа Россия впервые за 3,5 года вводит экспортную пошлину на сжиженный газ. Она составит 18,1 доллара за тонну. Это может привести к подорожанию российского сжиженного газа, который поставляется в Украину.

Напомним, что с 1 февраля нынешнего года в Украине вступили в силу новые требования к качеству продаваемого на отечественных заправках автомобильного газа. Новые стандарты были введены в рамках гармонизации украинского законодательства с нормативами Европейского союза. Причем проверкой качества автогаза на АЗС теперь обязаны заниматься Государственная экологическая инспекция и Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей. Эти организации получили право остановить работу объекта или изъять товар из оборота в случае, если он несет серьезную опасность общественным интересам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что специалисты объяснили, почему Украина резко нарастила транзит российского газа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

