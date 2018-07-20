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Гроза и шквалы: в Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Киеве и Киевской области в ближайшие часы ожидаются сильные грозы, ухудшение погоды продлится до конца суток. С таким предупреждением выступила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, грозы в пятницу, 20 июля, ожидаются в большинстве областей Украины, а в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях прогнозируются шквалы 15−20 м/с, град и сильный дождь.
Напомним, 19 июля сильный ливень затопил школу без крыши на Киевщине.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”