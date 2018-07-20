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В страшной аварии на трассе Киев – Чоп погибли десять человек (обновлено, фото, видео)
Около одинадцати утра 20 июля на 127-м километре трассы Киев — Чоп в селе Глубочица на Житомирщине произошло жуткое ДТП с участием фуры и маршрутного микроавтобуса, предположительно, перевозившего пассажиров из Киева в Ровно. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Житомирского областного главка Нацполиции Украины.
«По предварительным данным, маршрутный микроавтобус, двигаясь в сторону Житомира, влетел в двигавшуюся впереди фуру DAF. К сожалению, в результате ДТП погибли десять человек, еще десять с травмами разной степени тяжести срочно доставлены в больницы», — сказали в пресс-службе полиции.
По словам очевидцев, которые подтверждают фото и видео с места ДТП, микроавтобус на полном ходу влетел в заднюю часть фуры и еще несколько десятков метров «толкал» ее. Удар был настолько сильный, что вся передняя часть микроавтобуса оказалась буквально сплющенной, а крышу впереди оторвало.
Других подробностей случившегося в полиции пока нет, так как на месте ДТП еще работает следственно-оперативная группа вместе со спасателями и медиками.
В то же время стало известно, что глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич уже объявил 21июля днем скорби по погибшим.
Как сообщили в пресс-службе Житомирского областного главка Госслужбы по ЧС, в момент аварии в салоне микроавтобуса Mercedes Sprinter, кроме водителя, находились 19 человек.
«По оперативной информации, в результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и 9 пассажиров, среди которых один ребенок. Еще десять пассажиров Mercedes, в том числе двое детей, получили травмы. Работавшие на месте случившегося спасатели извлекли из расплющенного микроавтобуса пострадавшего мальчика, которому около 10 лет, а также доставали тела погибших», — сказали в пресс-службе.
Как стало известно «ФАКТАМ», четверо пострадавших в критическом состоянии доставлены в Житомирскую областную больницу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в жутком ДТП на трассе Одесса — Киев погибли пятеро граждан Беларуси.
Фото пресс-службы Житомирского областного главка Нацполиции Украины
Фото пресс-службы Житомирского областного главка Госслужбы по ЧС
Видео издания «UA Житомир»
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