Стали известны подробности взрывов и пожара в центре Киева (фото, видео)

Происшествия

В ночь на 20 июля в центре Киева — во дворе многоэтажек на улице Борщаговской — прогремело два взрыва и начался сильный пожар. Огонь практически полностью уничтожил две иномарки, которые принадлежат одной семье.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе столичного главка ГСЧС, сообщение о пожаре поступило около 3.40.

«На месте случившегося оказалось, что пожар возник в двух припаркованных автомобилях: Chevrolet и Nissan. Несмотря на то что спасателям быстро удалось ликвидировать возгорание, обе машины выгорели полностью. Пострадавших в результате пожара нет», — сказали в пресс-службе, уточнив, что установлением причин возгорания сразу двух автомобилей занимаются полицейские.

В пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины, куда «ФАКТЫ» обратились за комментарием, не исключили, что это мог быть поджог.

«По факту случившегося уже начато уголовное производство по статье УК „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“. В рамках этого расследования уже назначен ряд экспертиз, а также розыск лиц, которые могут быть причастны к этому. Если вина злоумышленников будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы», — отметили в полиции Киева.

Читайте также: Жуткое ДТП на трассе Одесса — Киев: погибли пятеро граждан Беларуси

Об умышленном поджоге говорит и владелец сгоревших автомобилей Олег. Как передает издание «Информатор», такая уверенность мужчины связана с тем, что оба автомобиля начали гореть практически одновременно. Из-за этого ему и не удалось спасти от огня хотя бы кроссовер Nissan.

В то же время «ФАКТАМ» стало известно, что пару месяцев назад у семьи уже было ЧП с кроссовером — неизвестные полностью обчистили автомобиль. Правда, тогда он стоял в другом месте. После этого владелец изменил место парковки. А недавно, по сообщению издания «Киев.Оперативный», он установил там парковочные столбики-замки. Возможно, эти действия и спровоцировали инцидент. Так ли это, покажет следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности поджога автомобиля помощника нардепа Мосийчука.

Фото издания «Информатор», видео «Киев.Оперативный»