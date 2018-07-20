Украина

В Украине усилят контроль над богачами: кого это коснется

Минфин разработал проект закона, согласно которому с 1 января 2019 богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговиков. 19 июля документ появился в повестке дня профильного правительственного комитета — в шаге от рассмотрения на заседании Кабмина, говорится в статье на ресурсе ЭП.

Пока что законопроект отозван, но к нему ведомство планирует вернуться в сентябре. Если документ пройдет все этапы согласования, то он может вступить в силу с 1 января 2019 года.

По мнению экспертов, документ позволит Украине реализовать требования по внедрению Стандарта обмена информацией по запросу (EOIR) и стандарта автоматического обмена финансовой информацией (AEOI). В случае непринятия этого законопроекта Украина рискует не пройти экспертное оценивание партнерами, назначено на четвертый квартал 2018 года. Последствия могут быть катастрофическими: Украинский бизнес попадет под ограничения или блокировки операций, осуществляемых с иностранными контрагентами.

Еще одна причина — в 2017 году Украина присоединилась к плану BEPS — комплексу международных мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, разработанный странами G-20 и членами ОЭСР.

К богатым в Минфине относят плательщиков, которые являются конечными бенефициарами крупного предприятия-налогоплательщика; которые имеют право голоса в зарубежной компании с доходами более 1 млн евро в год; чей доход превышает 50 млн грн.

Для всех указанных групп украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Кроме того, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан — в течение 10 лет со дня их подачи.

Также ГФС получит доступ к движению средств на банковских счетах богатых украинцев: банки будут предоставлять фискалам расширенную информацию о своих состоятельных клиентов по их письменному требованию без решения суда. Речь идет об остатке средств на счетах, операции списания и зачисления средств. Практически ГФС получит доступ к банковской тайне.

В итоге эта информация позволит выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, предотвращать вывод средств из Украины, наполнять бюджет. Повышение налогов не планируется.

В то же время в Минфине признают, что перспективы принятия законопроекта нечеткие. Провести документ через Кабмин и парламент будет сложно, потому что он затрагивает чувствительные моменты, прежде всего — банковскую тайну.

Доступ ГФС к банковской тайне накануне выборов может иметь непредсказуемые последствия и раскрыть нежелательные финансовые связи.

Тем не менее работа над законопроект будет продолжена до сентября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине представлен Топ-10 самых богатых граждан страны: от Ахметова до Фирташа.