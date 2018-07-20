Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу

Блоги



Инициатива президента РФ Владимира Путина провести референдум на оккупированной части Донбасса может быть связана с усложнением ситуации для Кремля вокруг поставок газа из России в Европу.

Такое мнение высказал известный российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), который в 2014—2015 годах активно поддерживал идею оккупации РФ части Украины и создания так называемой «Новороссии».

«В сентябре прошлого года (Путин. — Ред.) своим согласием на ввод миротворцев фактически загнал себя в угол, откуда его теперь никто выпускать не собирается. Осталось сделать последний шаг: ввести миротворцев на Донбасс и сдать его миротворческой миссии», — пишет блогер.

«Проблема в том, что прямо сейчас Путин не может отдать Донбасс — впереди крайне непростые переговоры по украинскому транзиту в условиях полного провала стратегии обхода Украины с юга и севера», — объясняет Несмиян, вспоминая, что Конгресс США начал готовиться к введению санкций в отношении «Северного потока-2». В законопроекте Конгресса идет речь о том, что все компании, участвующие в строительстве газопровода, попадут под американские санкции. По словам блогера, угроза введения ограничений со стороны США может отбить желание у иностранных компаний участвовать в создании проекта.

«Турецкий поток завис» в неопределенной стадии: Эрдоган не дает согласия на транзитную трубу, не определены участки наземного маршрута, нет большинства согласований, да и в Сирии отношения между Турцией и Россией становятся все более непростыми", — обращает внимание Несмиян. По его мнению, России не стоит рассчитывать на транзитную часть Турецкого потока.

Блогер указывает на тяжелое положение Москвы: «Украинский маршрут (поставок газа в из России в Европу. — Ред.) становится единственным».

«Переговорные позиции Кремля в подготовке нового транзитного договора практически нулевые. Именно поэтому Путину кровь из носу нужен Донбасс для того, чтобы иметь хоть какой-то силовой аргумент на этих переговорах. Других уже нет», — говорит Несмиян.

При этом он добавил: «Логика Путина — сначала договор, потом — Донбасс. Но так долго тянуть время ему никто не даст, поэтому и предложение — а давайте проведем референдум, пусть народ чего-то скажет, ну, а мы согласимся с его волей».

Блогер вспомнил, что Россия официально не признала псевдореферендумы на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. «Путин инициировал восстание на Донбассе — и предал его», — резюмировал Несмиян.

Читайте также по этой теме эксклюзив «ФАКТОВ»: Референдум возможен при одном условии: Тука ответил на сенсационное «предложение» Путина по Донбассу.