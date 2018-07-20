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Снег посреди лета: российский Норильск снова удивил (фото, видео)
В Норильске (Красноярский край, РФ) 20 июля выпал мокрый снег. Жители города активно обсуждают инцидент в соцсетях, публикуя видео.
«Это Норильск, детка», — отмечает пользователь blondy_krsk.
Согласно данным погодных сайтов, в настоящее время температура воздуха в городе поднялась до 7 градусов тепла, а завтра ожидается 13 градусов.
Снег среди лета для Норильска — не редкость, в последний раз такое было месяц назад.
А в начале июля в городе прошел аномально красный дождь.
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”