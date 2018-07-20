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Снег посреди лета: российский Норильск снова удивил (фото, видео)

13:14 20 июля 2018   147
Летний снег
Инф. «ФАКТОВ»

В Норильске (Красноярский край, РФ) 20 июля выпал мокрый снег. Жители города активно обсуждают инцидент в соцсетях, публикуя видео.

«Это Норильск, детка», — отмечает пользователь blondy_krsk.

Согласно данным погодных сайтов, в настоящее время температура воздуха в городе поднялась до 7 градусов тепла, а завтра ожидается 13 градусов.

Снег среди лета для Норильска — не редкость, в последний раз такое было месяц назад.

А в начале июля в городе прошел аномально красный дождь.

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