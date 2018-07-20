Трампа могут убить — астролог назвала опасную дату

Стиль жизни

Сегодня весь мир в очередной раз обсуждает действия американского президента, сомневаясь в его вменяемости, а Америка откровенно бунтует против Дональда Трампа. О том, почему стал возможен приход к власти в США такого кандидата и что представляет собой Трамп-политик и Трамп-человек, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— У Дональда Трампа очень интересный гороскоп, — говорит Валентина Виттрок, — он появился на свет под знаком Близнецов, рядом с его Солнцем стоит Уран, что и дает нынешнему президенту США набор неординарных качеств характера, которые он так часто демонстрирует на публике: резкость, агрессивность, неадекватность, непоследовательность и нелогичность. То, что он говорит, — например, о мигрантах, стене с Мексикой или женщинах, когда позволяет себе откровенно сексистские выражения, — продиктовано именно расположением Урана.

Многим может показаться, что Трамп провоцирует как своих избирателей, так и тех, кто голосовал против него, но это не так. На самом деле он, как маленький ребенок, не понимает, что есть вещи, которые говорить нельзя. Он вообще плохо ориентируется в общественных отраслях — политике и социологии. В отличие от бизнеса, эти сферы жизни для него — темный лес. Трамп нуждается в том, чтобы ему постоянно подсказывали, что ему делать и говорить, поэтому его очень легко обмануть или подвигнуть на любой опасный поступок, как это было с бомбардировкой Сирии. Если помните, он распорядился осуществить военную операцию только потому, что дочь Иванка показала ему фотографии пострадавших от химической атаки детей. Конечно, зрелище ужасающее, но руководитель самой могущественной страны в мире должен принимать решения более взвешенно и осторожно, оценив все за и против.

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— Возможно, дело в том, что Иванка имеет на отца сильное влияние?

— У них действительно особые отношения: у Иванки в гороскопе такое же сочетание Луны в Стрельце, как и у самого Трампа, поэтому они находятся на одной эмоциональной волне — чувствуют одинаково, как говорится, являются родственными душами. Но на самом деле американским президентом может руководить не только любимая дочь, но и кто угодно. И это скорее хорошо, чем плохо: будучи выпущенным «на волю» и действуя бесконтрольно, он способен наломать еще тех дров, что мы, собственно, и наблюдаем в последнее время. Не забывайте, что Сенат и окружение Трампа, как могут, сдерживают его. При полной и ничем не ограничиваемой власти он мог бы стать Гитлером.

Луна Трампа находится в знаке Стрельца, что говорит о пластичности его натуры, и это мы опять-таки видим постоянно: им многие недовольны, его критикуют, а иногда и просто ругают, используя при этом нелицеприятные сравнения и непарламентские выражения, а с него — как с гуся вода. Луна также является причиной многих подсознательных и психологических проблем американского президента.

О том, что Трамп спустя два десятка лет станет президентом, было известно еще в 1994 году. Все это время его упорно вели к цели — к высшей должности в США. Каким образом это было сделано, сказать не могу. Фактов в моем распоряжении нет, а выдумывать не хочу. Но то, что Трамп, несмотря на свободу поведения, в более глобальном смысле фигура ведомая, очевидно.

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— Как бы вы охарактеризовали силы, которые привели Трампа к власти?

— Как темные, и тому есть астрологические объяснение. В самые важные для его президентства дни — победы на выборах и инаугурации — по его гороскопу транзитом шла Черная Луна. Это не существующее в реальности, мистическое небесное тело, которое, тем не менее, оказывает влияние на характер и судьбу человека, в гороскопе которого присутствует: считается, что демонизирует его и оскверняет все, к чему он прикасается. К Трампу все это имеет самое непосредственное отношение. И сколько бы Америка ни противилась такому президенту, люди, которые поставили его на это место, сдаваться не собираются и просто так он с поста президента не уйдет.

— Значит ли это, что его оттуда «уберут», например, как другого президента — Кеннеди?

— Часто приходится слышать, что на Трапма может быть совершено покушение. Об этом пишут как аналитики, специализирующиеся на политике, так и астрологи — в частности китайские и американские, предрекающие, что его либо убьют, либо объявят ему импичмент и отправят в отставку. Причем, по их мнению, это может произойти уже в августе нынешнего года, после какого-то рискованного события, в котором примет — или принял — участие американский президент. Возможно, имелась виду встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, произошедшая на днях. Астрологи объясняют свое предсказание тем, что все трагические события в истории США — такие как смерть Рузвельта, убийство Кеннеди или покушение на Рейгана — происходили в дни лунных затмений в августе. Поскольку 27 июля нас ждет самое продолжительное в XXI веке лунное затмение в Знаке Льва, их утверждение вполне логично. К тому же нынешний президент США появился на свет во время лунного затмения, поэтому в таких условиях он особенно уязвим по отношению к внешним факторам.

Что до меня, то я не вижу в гороскопе американского президента указаний на насильственную смерть, но в нем есть другая опасность. Расположенный рядом с Солнцем Уран, о котором мы уже говорили, дает не только непредсказуемость поведения, но и возможность внезапного сердечного приступа, который приведет к летальному исходу. Все может произойти столь быстро, что врачи просто не успеют ничем ему помочь. Так что Мелания Трамп может стать вдовой.

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