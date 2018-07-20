Политика

В Украине объяснили, зачем Путину вдруг понадобился референдум на Донбассе

США не согласятся на проведение референдума на Донбассе на условиях президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2003−2005, 2010−2012 гг.) Константин Грищенко в эфире телеканала «112 Украина», передает корреспондент «Фактов».

«Я думаю, что это не сработает, поскольку на сегодняшний день критика относительно переговорной позиции и поведения Трампа в США достигла такого обозначения температуры, что никто (в США. — Авт.) не поддержит эту идею в таких условиях. А во-вторых, если с ней согласится лично Трамп, это может подтолкнуть Конгресс действительно уже резолюцией обеих палат заблокировать такого рода решение!» — заявил дипломат.

Грищенко считает, что Путин с помощью референдума хочет легитимизировать особый статус Донбасса в составе Украины. Он исключил возможность аннексии Россией Донбасса.

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«Референдум может быть для того, чтобы заявить о чрезвычайно высоких полномочиях этого региона в составе Украины, может быть для самостоятельности какой-то или вхождения в состав России. Ясности на сегодняшний день нет! Не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы присоединять еще и этот регион в силу многих причин: экономических, политических и многих других», — заявил дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Хельсинки президент России Владимир Путин якобы предложил лидеру США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в комментарии «ФАКТАМ» заявил, что не будет никакого референдума, так как Украина никогда согласия на это не даст.