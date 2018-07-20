- 14:36 Страшное ДТП на трассе Киев – Чоп: стало известно о состоянии пострадавших
- 14:33 Просился в Россию: в Чернигове публично наказали мужчину, разбившего памятник «Небесной сотне»
- 14:26 Наталья Белоусова: Каждый из реконструируемых парков столицы будет уникальным
- 14:06 Google откажется от Android: названы примерные сроки
- 14:06 Боевики мощным оружием обстреляли позиции пограничников на Донбассе
- 13:47 Шикарный особняк, заоблачные чаевые и отсутствие абонементов: как Роналду устроил ажиотаж с переходом в «Ювентус»
- 13:45 В Украине начали выпускать реактивные пехотные огнеметы
- 13:45 Супрун развенчала мифы о давлении: что нужно знать
- 13:40 Археологи обнаружили в Чернигове необычное христианское кладбище
- 13:28 В Украине объяснили, зачем Путину вдруг понадобился референдум на Донбассе
Археологи обнаружили в Чернигове необычное христианское кладбище
Кандидат исторических наук, доцент Института истории, этнологии и правоведения Национального университета «Черниговский коллегиум» Елена Черненко на своей странице в Facebook сообщила об удивительной находке.
Во время раскопок мыса Елецкой горы, древнейшего заселенного участка на территории Чернигова, археологам удалось найти древнее христианское кладбище, достигающее семи ярусов.
Черненко уточнила, что кладбище не упоминается ни в одном из письменных источников, вероятно, по причине того, что оно не было монастырским. Сформировано же оно было после нашествия монголов.
Также среди могил археологи обнаружили более древние ямы и сооружения, выстроенные
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о сенсационной находке археологов в Египте.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”