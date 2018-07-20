Археологи обнаружили в Чернигове необычное христианское кладбище

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Кандидат исторических наук, доцент Института истории, этнологии и правоведения Национального университета «Черниговский коллегиум» Елена Черненко на своей странице в Facebook сообщила об удивительной находке.

Во время раскопок мыса Елецкой горы, древнейшего заселенного участка на территории Чернигова, археологам удалось найти древнее христианское кладбище, достигающее семи ярусов.

Черненко уточнила, что кладбище не упоминается ни в одном из письменных источников, вероятно, по причине того, что оно не было монастырским. Сформировано же оно было после нашествия монголов.

Также среди могил археологи обнаружили более древние ямы и сооружения, выстроенные в X—XI вв. еках.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о сенсационной находке археологов в Египте.

