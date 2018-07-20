Спорт

Еще в мае знаменитый футболист Криштиану Роналду (на фото в заголовке с невестой Джорджиной Родригес) приезжал в Киев на финал Лиги чемпионов в статусе безоговорочного лидера мадридского «Реала», а уже спустя два месяца на него молятся болельщики чемпиона Италии семи последних сезонов туринского «Ювентуса». Звездный португалец по-настоящему ярко стал под знамена «Старой Сеньеры», вызвав бурную реакцию всего футбольного мира.

— Я приехал сюда не в отпуск. Хочу побеждать с «Ювентусом». Я здесь, чтобы оставить след в истории клуба. Уверен, что все будет хорошо. Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Знаю, что многие игроки думают, что карьера в 33 года закончена, но я не такой, как остальные. Я другой. Сейчас наступает очень эмоциональный момент для меня и для клуба. Я смогу удивить всех еще один раз, — заявил Криштиану Роналду сразу после прилета в Турин на частном самолете вместе с матерью, невестой и старшим сыном для подписания контракта.

Отметим, что переход пятикратного обладателя «Золотого мяча» в «Старую Синьору» за 112 млн евро не только стал одним из самых громких трансферов в истории футбола, но и одним из самых денежных. Дороже покупали только Неймара («ПСЖ» у «Барселоны» за 222 млн евро), Килиана Мбаппе («ПСЖ» у «Монако» за 180 млн), Фелиппе Коутинью («Барселона» у «Ливерпуля» за 125 млн) и Усмана Дембеле («Барселона» у дортмундской «Боруссии» за 115 млн).

*Во время прохождения медосмотра в «Ювентусе»

*Криштиану Роналду-младший в футболке туринского клуба

*Как и в предыдущих своих клубах, португалец выбрал себе футболку с цифрой «7»

*Болельщики «Юве» приветствуют звездного новичка

Кстати, в Италию семья Криштиану Роналду прибыла прямо из Греции, где футболист проводил отпуск после выступлений на ЧМ-2018. Так вот, служащие греческого отеля Costa Navarino были потрясены суммой, которую в качестве чаевых оставил португалец. По информации The Sun, звезде сборной Португалии и его близким так понравилась работа персонала гостиницы, что знаменитый футболист перед отъездом в Турин без раздумий оставил на «чай» 20 тысяч евро.

Вполне может себе позволить, ведь зарплата Криштиану Роналду на Апеннинах составит 30 млн евро в год, 2,5 млн — в месяц, 625 тыс. — в неделю, 89 285 — в день, 3 720 — в час, 62,39 — в минуту и 1,03 евро — в секунду.

Впрочем, в менеджменте «Юве» тоже, судя по всему, не «стой, кто идет» сидит. Только в первый день после оглашения трансфера Криштиану Роналду, клуб продал футболок с его именем на 55 млн евро. И продолжает продавать. О чем говорить, если после прихода португальской «семерки» (как и в своих прежних клубах, футболист будет выступать в «Юве» под номером «7») туринский клуб также всего за один день реализовал все 29 300 сезонных абонементов на домашние матчи команды Массимилиано Аллегри, выручив 30 млн евро. И это несмотря на подорожание их стоимости на 30 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Звездный новичок «Юве» уже выбрал себе в Турине и жилье. Уроженец острова Мадейра, на котором местный аэропорт носит его имя, буде проживать в огромном поместье на 1000 квадратных метров, которое расположено в живописном месте недалеко от центра Турина. Здесь живут футболисты, богачи, звезды шоу-бизнеса.

В особняке с целым списком дополнительных пристроек есть, в частности, восемь спален, два бассейна и теннисный корт. Кроме этого, в доме находятся несколько секретных выходов, которые позволят Криштиану Роналду незаметно «проскальзывать» мимо итальянских папарацци.

*Особняк в Турине, в котором футболист будет жить с невестой и четырьмя своими детьми

Кстати, в этом поместье ранее проживали такие экс-звезды «Ювентуса», как Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро. Любопытно, что популярная рок-группа U2 в свое время отказалась от этого особняка из-за нереально дорогой стоимости — 280 тысяч евро за шесть дней.

Кроме того, после переезда на Апеннинский полуостров Криштиану Роналду продолжает избавляться от активов в Испании. В частности, португалец решил выставить на продажу особняк площадью 4000 квадратных метров в пригороде Мадрида. Футболист также уже перевез в Италию свой автопарк, который насчитывает 22 автомобиля. Помимо этого, Криштиану Роналду решил приостановить проект по строительству гостиничного комплекса в столице Испании. А еще футболист, от греха подальше, в спешном порядке покрывает задолженность перед испанскими налоговыми органами: 13,5 млн евро из общей суммы 18,8 миллиона он уже заплатил.

Кто запамятовал, португалец перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» за 93 миллиона евров 2009 году. Вместе с испанским клубом Криштиану Роналду завоевал 13 трофеев. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Кубок страны, национальный Суперкубок и Суперкубок УЕФА, а также три раза побеждал на клубном чемпионате мира. В общей сложности Криштиану Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил рекордные в истории клуба 450 мячей. Теперь в ярчайшей футбольной биографии 33-летнего футболиста появится новая страница — 34-кратный чемпион Италии «Ювентус».

Правда, в турне по США с новой командой участник ЧМ-2018 (четыре гола) не поедет. Хорошо отдохнув, он приступит к тренировкам в Турине 30 июля. Дебют же звезды в футболке «Ювентуса» намечен на 12 августа в традиционном товарищеском матче с «молодежкой» туринского клуба. А там и Лига чемпионов не за горами…

*На домашней арене «Ювентуса» с невестой, матерью и Криштиану Роналду-младшим

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Twitter показали, как переделать футболку Криштиану Роналду.







